Пассажир пытался незаконно ввезти через аэропорт Домодедово часы Rolex за 3,5 млн рублей

Пассажир рейса из Баку задержан при попытке ввезти в России дорогие часы, мужчина не внес их в декларацию. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы.

На таможне в Домодедово задержан пассажир, прилетевший из Азербайджана. 63-летний россиянин проходил таможню по «зеленому» коридору, на руке у него были надеты часы Rolex стоимостью 3,5 миллиона рублей, которые он не задекларировал.

Мужчина объяснил, что получил их в подарок и не знал о том, что люксовое изделие нужно декларировать, за контрабанду подобных товаров пассажиру грозит уголовная ответственность.

Как отметили в ФТС, не вносить в таможенную декларацию можно товары стоимостью не более 10 тысяч евро.

Ранее таможенники нашли в багаже пассажирки из Кубы сигары на 820 тысяч рублей.