В Сингапуре школьник напал на мужчину с ножом и отобрал у него сигареты

В Сингапуре 15-летний школьник напал на мужчину с ножом и отобрал у него сигареты, пишет Mothership. Кроме того, жертве подростка пришлось отдать $606.

Как пишут СМИ, инцидент произошел ранним утром, когда мужчина шел на работу. К нему подбежал 15-летний школьник и стал угрожать ножом, требуя отдать сигареты и всю наличность. Испугавшись, жертва подростка выполнила требования, после чего нападавший скрылся.

В этот же день мужчина написал заявление в полицию, и школьник был арестован спустя 10 часов. При расследовании инцидента выяснилось, что подросток украл у незнакомца $606 и несколько пачек сигарет. Офицеры добавили, что личность грабителя удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения.

Мужчине вернули украденные сигареты и часть денег — $22 — остальные средства школьник успел потратить. Подростку предъявили обвинение в вооруженном ограблении, ему грозит от трех до 14 лет лишения свободы и не менее 12 ударов тростью.

Ранее в Китае арестовали 10-летнего школьника, ограбившего магазин с элитными часами.