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В Челябинске спасли ребенка, который вставил себе в глаз часть игрушки

В Челябинске врачи достали из глаза ребенка часть игрушки

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ЧОДКБ/VK

В Челябинске мать ребенка обратилась в больницу после того, как заметила у него в глазу часть игрушки. Об этом сообщает Челябинская областная клиническая больница в своем сообществе во «ВКонтакте».

По словам обеспокоенной родительницы, она приехала домой с работы и заметила, что глаз семилетнего мальчика не выглядит прозрачным. Сам ребенок заявил, что упал и часть игрушки поп-ит попала в глаз. Как полагают медики, пациент вырезал элемент и вставил его в глаз сам, как линзу.

Врачи оперативно удалили инородное тело, но сделать это получилось не сразу.

«Процедуру провели в кабинете без инвазивного вмешательства», — сообщается в публикации.

После манипуляций ребенку назначили антибиотики.

Ранее в Новосибирске ребенок вдохнул канцелярскую кнопку, когда играл на улице.

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