Неизвестный в медицинской маске напал на двух школьниц в Рязани

Неизвестный мужчина в медицинской маске напал на двух девочек возле школы в Рязани. Об этом сообщает RZN LIFE.

По информации источника, неизвестный в медицинской маске и строительных перчатках напал на двух учащихся в 7 и 8 классе девочек — мужчина начал их душить. Детей удалось отбить, но злоумышленник успел скрыться.

«Приметы разыскиваемого: средний рост, среднее телосложение. В момент нападения мужчина был одет в зеленый бомбер, темно-синие джинсы, строительные перчатки, черные ботинки, медицинскую маску», — сообщает источник.

Сейчас его ищут. Предположительно, нападавший попал на видео. Информацию об этом мужчине просят передавать в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району Рязани.

Ранее мужчина напал на девочку возле школы во Владивостоке и пытался ее раздеть.