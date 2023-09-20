«Дом подпрыгнул»: очевидцы рассказали о взрыве газа в многоэтажке в Балашихе

В момент, когда в девятиэтажном доме на Октябрьской улице, 10 в подмосковной Балашихе взорвался бытовой газ, здание подпрыгнуло, рассказала kp.ru жительница дома.

«Это было около 8:20. Я собиралась на работу. И вдруг такой громкий взрыв, как в фильмах про войну. Дом аж подпрыгнул. Я застыла на месте, не понимала, что делать. Испугалась, кончено. Сначала была тишина. А потом с улицы начали кричать», — поделилась очевидица.

Еще один очевидец, житель соседнего дома Андрей Кожевников добавил, что после взрыва увидел, как из окон многоэтажки напротив пошел дым. Другой житель Балашихи Алексей С. в момент инцидента выгуливал собаку рядом с домом, где произошел взрыв.

«Был на месте буквально через две минуты. Зрелище страшное: по центру дома просто сложились три этажа. Кое-где по фасаду видно, что взрывной волной бетонные плиты вспучило по швам. Хорошо, что они не упали», — сказал он.

Утром 20 сентября в жилом доме в Балашихе прогремел сильный взрыв, были разрушены третий и четвертый этажи, здание получило серьезные повреждения. Под завалами находились люди, в том числе дети. Точное число пострадавших пока не установлено. По предварительным данным, обрушение произошло из-за взрыва газа.

Региональная прокуратура организовала проверку, а СУ СК по Московской области возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требования безопасности. Около 11:30 мск ТАСС сообщил, что в доме произошло повторное обрушение, под завалами оказались трое спасателей.

Ранее сообщалось, что в Балашихе после взрыва спасли пожилую женщину.