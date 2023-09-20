Пожилую женщину спасли в Балашихе после взрыва газа

Пожилую женщину вытащили из-под завалов в подмосковной Балашихе, где произошел взрыв газа. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
«Пенсионерка находилась чуть ли не в эпицентре взрыва», — отметило агентство.
По данным РИА Новости, женщину спустили на землю на подъемнике и передали врачам.
20 сентября в жилом доме в подмосковной Балашихе прогремел сильный взрыв, обрушилось несколько этажей здания. Под завалами находились люди, в том числе дети. По предварительным данным, обрушение произошло из-за взрыва газа. Что произошло — в материале «Газеты.Ru».
По факту случившегося региональная прокуратура организовала проверку, а СУ СК по Московской области возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Следователи и криминалисты находятся на месте происшествия.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что повреждено не менее десяти квартир.
Ранее сообщалось, что при взрыве в многоэтажке в Балашихе обрушились несколько этажей.