Очевидцы взрыва в доме в Балашихе рассказали о кричавшей из-под завалов женщине

Жительница Балашихи Мария, живущая по соседству с многоэтажкой, где произошел взрыв газа, рассказала «Газете.Ru», что ее дом «сильно трясло». По словам девушки, в пострадавших квартирах нет балконов и стен, а из-под завалов вытащили одного человека.

«Мы сидели с мамой завтракали, резко произошел очень сильный взрыв, и у нас очень сильно трясло дом. Что происходило в том доме — страшно представить. В итоге все начали выглядывать в окна. Вначале ничего не было понятно, все вышли на улицу. И только потом в новостях я увидела фотографию, что с той стороны дома вообще уже его нет. Эвакуировали весь подъезд. С той стороны дома видно, что как минимум две квартиры обвалило, то есть там балконов нет, вплоть до того, что стены нет. Приехали девять «скорых» на место, вытащили одного человека на каталках, но через пару минут его закрыли черным пакетом. Как мы поняли, это погибший. И только что, прям у меня на глазах подъезжает кран, на котором можно поднять спасателя, чтобы он помог вылезти через окно. Я так понимаю, в какие-то квартиры просто не могут попасть», — сказала она.

Еще одна очевидица ЧП Виктория в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что пострадали квартиры с пятого по первый этажи. Она отметила, что слышала крики женщины из-под завалов:

«Слышала взрыв, вышла на улицу, там все обвалено. Пострадали квартиры с пятого по первый этажи. Квартиры выше пострадали меньше. Эвакуация пока производится, люди напуганы, и я в том числе. Взрыв, говорят, на четвертом этаже. Про пострадавших точно знать не могу, но погибшие есть. Там очень громко кричала женщина из-под завалов, потом я ее уже не слышала. Она затихла, я так думаю, это она умерла».

20 сентября очевидцы сообщили в социальных сетях, что в подмосковной Балашихе в квартире многоэтажки произошел взрыв. По данным МЧС, в результате ЧП обрушились два этажа — третий и четвертый.

Позднее в прокуратуре назвали предварительной причиной обрушения дома взрыв газа. Прокурор Московской области Сергей Забатурин поручил организовать проверку на месте происшествия.

Как писал Telegram-канал 112, в результате взрыва погиб один человек. Также из-под завалов достали мужчину с ребенком, им оказывается медицинская помощь.

Ранее два человека пострадали при взрыве газа в Елабуге.