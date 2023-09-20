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Мужчина решил лечиться мухоморами и попал в больницу с галлюцинациями

В Красноярске мужчина лечился мухоморами и попал в больницу

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Мария Девахина/РИА «Новости»

В Красноярском крае местного жителя увезли в больницу с галлюцинациями после того, как он лечился мухоморами. Об этом сообщил глава Роспотребнадзора региона Дмитрий Горяев в Telegram-канале.

28-летнему мужчине стало плохо прямо на рабочем месте, красноярца госпитализировали с галлюцинациями. Выяснилось, что молодой человек поверил в лечебную силу мухоморов и регулярно их употреблял.

Сейчас врачи и правоохранительные органы выясняют, от чего он лечился и где доставал сомнительное «лекарство».

Как отметили в краевом Роспотребнадзоре, это уже шестой случай отравления токсичными грибами за год, санврачи предупреждают, что употребление мухоморов может грозить летальным исходом.

Ранее в Челябинске мужчина съел мухоморы и напал на фельдшера скорой помощи.

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