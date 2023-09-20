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В Монголии на границе с РФ нашли пациента с подозрением на заражение бубонной чумой

В Монголии на границе с РФ выявили больного с подозрением на заражение чумой

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РИА «Новости»

В больнице в монгольском аймаке (региона) Завхан у пациента заподозрили наличие бубонной чумы, окончательный диагноз ему будет поставлен 21 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальный центр изучения зоонозных инфекций.

Завхан граничит с Республикой Тыва России.

Как рассказали в центре, пациента мучает лихорадка и рвота. Мужчина поступил в больницу общего профиля во второй половине дня 19 сентября. Экспресс-тест на заболевание чумой показал положительный результат.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Завхана провела срочное заседание и ограничила передвижение граждан на въезд и выезд в столицу региона город Улиастай и поселение Яруу, откуда прибыл больной, с 21:00 часа 19 сентября по 25 сентября.

В общей сложности к настоящему времени в Монголии выявили 137 природных очагов чумы в 17 аймаках. В зоне повышенного риска находятся западные регионы на границе с Россией и Китаем.

14 августа Роспотребнадзор после информации о трех выявленных случаях заболевания в Китае оценил риск завоза инфекции в Россию как минимальный. В ведомстве уточнили, что заболевших и контактных изолировали, за ними ведут наблюдение медики.

Ранее на границе России усилили санитарный контроль из-за чумы в Китае.

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