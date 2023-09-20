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В Ереване протестующие установили палатки на площади Республики

Глава блока «Мать Армения» Теванян призвал установить палатки в центре Еревана

Глава блока «Мать Армения» Андраник Теванян призвал начать круглосуточный протест в установленных на центральной площади Еревана палатках. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Теваняна, площадь в силу обстоятельств становится квартирой.

«Я отсюда не уйду, пока мы не добьемся отставки Пашиняна. Установим палатки и останемся здесь», — заявил он.

В Ереване полиция уже начала задержания. Протестующие пытаются не дать правоохранителям уводить с площади участников акции. Среди демонстрантов есть пострадавшие, которым на месте оказывают медицинскую помощь.

Днем 19 сентября жители республики, недовольные политикой властей в отношении Нагорного Карабаха, вышли на стихийный митинг у здания правительства Армении. Причиной протестов стала очередная эскалация на линии соприкосновения между Карабахом и Азербайджаном.

По данным Минздрава Армении, в результате столкновений с протестующими пострадали 16 полицейских.

Сооснователь и координатор инициативы «ХайаКве» (Армянский вотум) Аветик Чалабян на акции протеста у здания правительства Армении призвал людей не покидать площадь Республики и 20 сентября парализовать весь город.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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