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На дорогах Подмосковья обновят линии освещения

На дорогах Подмосковья подключат больше 17 км новых линий освещения

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Для повышения безопасности движения на региональных дорогах Московской области в этом году построят больше 17 км новых линий наружного освещения, новое освещение появится в 5 городских округах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минтранса региона.

«В Дмитрове на улице Кольцо смонтировали и частично подключили новую линию протяженностью более 6,5 км. Также освещение скоро включат на новой линии на Северном шоссе в Серпухове, на улице Кислова в селе Дединово в Луховицах и в деревне Воронино Зарайского округа», — пояснил заместитель председателя правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

До конца года светлее станет в городском округе Мытищи — освещение обустроят на двух участках дорог в деревнях Жостово и Чичирево, а также в Дмитровском округе — в деревне Овсянниково и в Солнечногорске — в поселке Андреевка.

Участки дорог для обустройства освещения были выбраны исходя из анализа аварийности на дорогах, а также по предложениям жителей Подмосковья.

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