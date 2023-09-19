В Ростовской области зафиксировали рост заражения коронавирусом

В Роспотребнадзору по Ростовской области заявили, что рост заболеваемости COVID-19 и ОРВИ зафиксирован в регионе, введение масочного режима пока не планируется. Об этом сообщает РИА Новости.

«Управление Роспотребнадзора по Ростовской области информирует, что в области наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и COVID-19», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что это связано с похолоданием и увеличением числа контактов между людьми после летних отпусков и каникул.

До этого вирусолог Виктор Ларичев счел маловероятным введение жестких ограничений из-за COVID-19.

По информации источника, в Сокольниках вновь начал функционировать корпус центра COVID-19. Представители Депздрава назвали происходящее стандартной практикой по подготовке резервных медицинских мощностей.

Также в некоторых районах российской столицы начали функционировать дополнительные кабинеты ОРВИ — время их работы также увеличилось. Врачи будут на месте с 7:00 до 22:00 по московскому времени. В таком графике медики работали в период пика заболеваемости COVID-19, отмечает источник.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.