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Контрактник сбежал из подмосковной военной части ради примирения с супругой и исчез

Военнослужащий сбежал из части в Подмосковье, чтобы помириться с женой, и пропал

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Телеграм-канал Осторожно, Москва

Контрактник, собиравшийся помириться с женой, сбежал из части в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

25-летний стрелок-наблюдатель служит в воинской части в Подольске. В начале сентября мужчина покинул казарму, не забрав документы. Через некоторое время он вышел на связь с сослуживцами и заявил, что уехал в Нижегородскую область. По данным источника, там живет супруга военного, с которой он поссорился, а затем решил помириться.

33-летняя жена военнослужащего ответила на звонки из части и объяснила, что выгнала мужа из дома с вещами, а тот ушел в неизвестном направлении.

С тех пор мужчина не выходит на связь, контрактника разыскивают.

Ранее в России впервые осудили женщину-военную за уклонение от мобилизации.

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