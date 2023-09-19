Политолог обвинила Собчак в проекции комплексов на героев своей программы

Говоря о том, что российские эмигранты оказались лишними за границей, телеведущая Ксения Собчак подразумевает себя, убеждена политолог Аксинья Гурьянова. В беседе с «Общественной службой новостей» она заявила, что подобные слова означают осознание Собчак своей ненужности в других странах.

Российские эмигранты часто признаются в том, что оказались лишними в чужих странах, отметила Собчак во время интервью с блогером Русланом Усачевым. Комментируя ее слова, политолог Гурьянова обвинила телеведущую в том, что весь ее талант построен на умениях других людей, а слова про эмигрантов – проекция своих комплексов на других.

«Весь ее так называемый талант ведущей – это не что иное, как команда профессионалов, одни пишут, другие диктуют, что сказать, третьи монтируют и так далее, – утверждает она. – Таких, как Собчак, за границей своих хватает, всех сортов! Она не то, чтобы не выдержала конкуренции там, она даже не вошла в то поле, ее там не ждут».

Напомним, что также в этом интервью Собчак оценила возможность своего романа с Усачевым, отметив, что «в принципе, согласна», если бы не замужество.

Ранее телеведущая также назвала показ украинского дизайнера Натальи Зинько на Неделе моды в Лондоне «идеей выживания и кочевничества».