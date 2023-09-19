Мужчина разбил девушке голову о стеклянную стену в ТЦ Новосибирска

В Новосибирске девушка отказалась писать заявление на мужчину, разбившего ей голову. Об этом сообщает агентство безопасности «ГВАРДИЯ» в своей группе во «ВКонтакте».

18 сентября покупатели обратились к охраннику ТЦ «Матрешка» в Кировском районе города и рассказали о происходящем на улице. Затем сотрудник агентства безопасности своими глазами увидел, что молодой человек держит девушку за волосы и бьет головой об остекление здания.

По данным источника, пострадавшая еще сопротивлялась, хотя ее лицо и волосы были в крови. Охраннику удалось вырвать девушку из рук мужчины, которые также были испачканы кровью потерпевшей. На место вызвали экстренные службы, нападавший был передан сотрудникам полиции.

Врачи скорой помощи диагностировали у девушки рваные раны кожи головы, ей потребовалось наложение швов. Полицейские выяснили, что участники конфликта состоят в отношениях, проживают совместно и уже не раз устраивали пьяные дебоши и драки в общественных местах.

Как отмечается, пострадавшая отказалась от подачи заявления на своего сожителя в органы внутренних дел.

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