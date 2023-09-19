Причиной взрыва и травмирования мужчины в Ленобласти могла стать мина времен ВОВ

Пострадавший от взрыва в Ленобласти мужчина мог подорваться на мине времен ВОВ (Великой Отечественной войны). Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По данным источника, пострадавший мужчина в лесу возле деревни Елизаветинка отмечал день рождения друга в компании. Россияне поставили палатки и разожгли костер — именно под ним могла сдетонировать мина, оставшаяся там со времен ВОВ.

На месте костра, где произошел взрыв, образовалась воронка. По данным источника, отдыхающие не бросали в огонь ничего взрывоопасного.

В результате инцидента 36-летний россиянин получил осколочные ранения правой ноги и лица. Сейчас он госпитализирован.

Ранее житель Подмосковья нашел в лесу не взорвавшиеся боеприпасы.