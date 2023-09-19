Мужчина потребовал от роддома $650 млн из-за психологической травмы во время родов жены

Житель Мельбурна подал в суд на местную больницу, он обвинил врачей в том, что они нанесли ему психологическую травму во время родов супруги. Об этом сообщает Fox News.

Австралиец Анил Коппула присутствовал на родах жены, женщине делали кесарево сечение еще в 2018 году. Спустя год мужчина обратился с иском в суд с требованием взыскать с роддома 650 миллионов долларов, он заявил, что во время операции заработал себе психическое расстройство.

Молодой отец уверял, что медики не предупредили его о том, что в ходе операции он увидит кровь и внутренние органы жены, а во время хирургического вмешательства поощряли его и предлагали посмотреть на процесс извлечения ребенка.

Австралиец заявил, что после родов его брак распался, потому что он не мог видеть супругу. Однако в суде он не смог предоставить достаточных доказательстве случившегося с ним недуга. В иске ему отказали, но мужчина намерен судиться с больницей дальше.

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