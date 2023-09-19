Гастроэнтеролог назвала самые опасные предметы, которые может проглотить ребенок

Случайно проглоченный во сне беспроводной наушник — «самое меньшее из зол», которое может попасть в пищевод. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная, комментируя случай со школьницей из Уфы, оказавшейся в больнице из-за наушника. По словам врача, гораздо большую опасность для детей представляют магниты и батарейки.

«Дети глотают все что угодно: и украшения, и острые предметы, и камни, и магниты, и батарейки. Беспроводной наушник — это самое меньшее зло, которое можно было проглотить. Потому что он покрыт пластиком, и он инертный по отношению к жидкостям организма, поэтому вышел с калом и все. А что касается серьезных предметов, то самое страшное — это батарейки и неодимовые магниты. Батарейки мгновенно прилипают к стенке пищевода и могут настолько разрушить ее, что провалятся в средостение, в легкое. Что касается неодимовых магнитов, то они падают сразу вниз, а у детей есть такая патологическая привычка глотать это поштучно. И они, проваливаясь в кишку и находясь на разных уровнях, могут подтягивать всю кишку к себе и привести к фатальному исходу. Это самое опасное, самое тяжелое для хирургов», — объяснила гастроэнтеролог.

Бережная добавила, что другие предметы, вроде камней, монет и семечек, легко извлекаются из организма ребенка, если родители вовремя заметили факт проглатывания.

«Это может быть серьга у мамы: маленький ребенок стянул с уха и проглотил. Могут быть какие-то семечки крупные, могут быть камешки, монеты. И наиболее часто мы эндоскопически это спокойно убираем. Если не успели достать из верхних отделов, то, как правило, такой предмет, как наушник, совершенно спокойно выйдет с калом. Все, что является пластиком, выходит достаточно легко. Гораздо тяжелее и страшнее, если это металл или батарейки, вот там уже проблема», — заключила врач.

О том, что в Уфе 15-летняя школьница проглотила беспроводной наушник во сне, рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. По его словам, девочка проснулась ночью от резкой боли в горле и обнаружила, что нет одного из наушников, в которых она засыпала.

Подростка госпитализировали в хирургическое отделение, но обошлось без экстренной операции: наушник вышел естественным путем, не причинив ребенку вреда.

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