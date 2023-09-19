Педиатр рассказал, можно ли детям играть с опавшими листьями

Врач-педиатр Евгений Тимаков объяснил «Газете.Ru», что детям безопасно играть в опавшей осенней листве. По словам врача, в листьях нет опасных для ребенка инфекций, а единственным противопоказанием может являться аллергия на плесневые грибки.

«Каким образом осенью не пошуршать в листве, не поиграть в листочки, не пособирать гербарии, не покувыркаться в этой листве? Ничего страшного совершенно нет. На листьях не живут инфекционные агенты, которые опасны были для ребенка, за исключением одного момента, что там бывают грибки плесневые. Если у ребенка аллергия именно на эти компоненты, именно на различные плесневые грибки, то тогда, естественно, им придется ограничить к ней доступ. Только аллергия противопоказание», — сказал он.

По словам Тимакова, запрет на контакт ребенка с окружающим миром приведет к ослабленному иммунитету, поэтому для защиты от различных заболеваний достаточно мыть руки после прогулок на улице.

«Ребенок, который вырос или вырастет в стерильных условиях, не будет иметь достаточный иммунитет для того, чтобы защищаться от факторов агрессии. Это будет тепличное растение, у которого потом любой инфекционный агент или любое переохлаждение будет вызывать заболевание. Поэтому ребенок должен жить активно, без защиты от факторов внешней среды выраженных. Если мы говорим о грязи, то помыть руки перед едой — достаточно это сделать, не тащить руки в рот, когда играем на улице — этого сделать достаточно, потому что у нас грязь с вами бывает разная. В этой грязи живут и яйца глистов различные, различные простейшие, но это не означает, что нельзя трогать какие-то окружающие предметы. На детских площадках, в общественных местах люди не соблюдают гигиену, плюют на землю, и, соответственно, там могут быть бактерии — туберкулез, и другие инфекционные агенты, в том числе вирусы, которые выделяются вместе с этой слюной. Поэтому основное правило — это просто помыть руки, но это не означает, что надо не трогать все вокруг», — пояснил он.

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