В Тобольске волонтера обвинили в совращении подростка

В Тобольске главу поискового отряда «Феникс» Евгения Разумова обвиняют в связи с несовершеннолетней. Об этом сообщает 72.ru.

По версии правоохранителей, в 2022 году мужчина вел переписку с несовершеннолетней девушкой.

«Телефон общественника изъяли, и факт общения с ребенком подтвердился», — сообщается в публикации.

Мужчину осудили по статье о половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. На данный момент фигурант дела находится в СИЗО.

По словам супруги мужчины, экспертиза доказала, что осужденный не виновен. Семья общественника планирует нанять адвоката, чтобы подать кассационную жалобу.

Ранее в Ленобласти учитель игры на гитаре пять лет домогался ребенка по время уроков.