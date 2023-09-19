Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Тобольске волонтера обвинили в совращении подростка

В Тобольске главу поискового отряда задержали за переписку со школьницей

close
100%
Руслан Кривобок/РИА «Новости»

В Тобольске главу поискового отряда «Феникс» Евгения Разумова обвиняют в связи с несовершеннолетней. Об этом сообщает 72.ru.

По версии правоохранителей, в 2022 году мужчина вел переписку с несовершеннолетней девушкой.

«Телефон общественника изъяли, и факт общения с ребенком подтвердился», — сообщается в публикации.

Мужчину осудили по статье о половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. На данный момент фигурант дела находится в СИЗО.

По словам супруги мужчины, экспертиза доказала, что осужденный не виновен. Семья общественника планирует нанять адвоката, чтобы подать кассационную жалобу.

Ранее в Ленобласти учитель игры на гитаре пять лет домогался ребенка по время уроков.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях