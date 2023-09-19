Лидер «Чайфа» высказался о покинувших страну артистах и блогерах

Уехавшие из страны после начала специальной военной операции знаменитости занимаются самообманом, сравнивая себя с интеллигенцией прошлого столетия, заявил в новом выпуске «Откровенно с Татаркой» блогера Лилии Абрамовой лидер рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин.

В опубликованном на Youtube интервью солист «Чайфа» раскритиковал коллег по музыкальному цеху за их антироссийские высказывания: досталось Борису Гребенщикову (признан в РФ иностранным агентом), Андрею Макаревичу (признан в РФ иностранным агентом) и Юрию Шевчуку.

«Мне казалось, что Борис Борисович Гребенщиков над ситуацией, такая буддистская история. И вдруг он начал говорить, что участвует в концерте, который собирает средства для ВСУ. Для меня исчез кумир. Я его прям любил, и вдруг песочный человек рассыпался. Вижу только пожилого озлобленного человека», — признался артист.

Шахрин также напомнил, что Андрей Макаревич дружил с людьми «первого пула». На концерте британского музыканта Пола Маккартни в Москве он даже сидел рядом с президентом РФ Владимиром Путиным и зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым, а также устраивал последнему встречу с певцами, когда он занимал пост главы государства.

«Что тебя так заглючило? Он был приближенный, всю эту кухню отлично знал. Эти все люди не с луны свалились, все они видели и знали, их устраивало. Сейчас лучше бы молчали. Уехал и уехал», — высказал недоумение рокер.

Юрий Шевчук, по мнению основателя «Чайфа», затаил личную обиду на Путина после того, как президент на встрече с представителями культуры спросил, как зовут музыканта.

«Любой начальник для Шевчука — априори оппонент. Дурацкая мальчиковая обида», — считает Шахрин.

По поводу возвращения в Россию блогера Дани Михохина музыкант заявил, что тот хочет вновь зарабатывать на поклонниках.

Шахрин убежден, что Милохин не пересмотрел свои взгляды и не раскаялся, а «хочет обратно выскочить на сцену».

Лидер «Чайфа» назвал сбежавших из России артистов несчастными людьми с раздутой самооценкой, которые сравнивают себя с «философским пароходом, с голубой кровью, которая после революции уехала». По мнению музыканта, беглецам до дворян, князей и графов как до луны.