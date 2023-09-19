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Медведица с тремя медвежатами пробралась на дачи под Сахалином

В селе под Сахалином дачники отпугнули медведицу с медвежатами с помощью петард

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В селе Троицкое под Сахалином медведица с медвежатами напугала дачников, звери пробрались на участок. Об этом сообщает «АСТВ».

Инцидент произошел 19 сентября, по словам дачников, в СНТ «Ягодка» на участок забрел медвежонок. Его удалось спугнуть, но спустя пару часов он вернулся вместе с медведицей и еще двумя детенышами, агрессии звери не проявляли, но и уходить не торопились.

Хищники бродили по участку не боясь лая собак и громких звуков, отогнать их удалось только с помощью петард.

Местные жители обратились в экстренные службы, на место выхода медведей к людям должен приехать егерь и обследовать участок.

Ранее медведь напал на сборщика орехов в Красноярском крае.

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