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Олимпийски чемпион Тарас Хтей совместно с Народным фронтом передал бойцам СВО амуницию

Российские волейболисты собрали более 4,5 млн рублей для бойцов СВО

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РИА Новости

Народный фронт и олимпийский чемпион, амбассадор Всероссийской федерации волейбола Тарас Хтей вручили бойцам батальона управления и охраны первого Донецкого армейского корпуса технику и амуницию. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что закупка проходила в рамках сбора волейболистов проекта «Все для Победы!», который курировал Хтей. Он был открыт 21 апреля на сайте проекта Народного фронта «Все для Победы!». За несколько месяцев россияне собрали более 4,5 млн рублей. На эту сумму были закуплены комплекты формы и берцев, бронежилеты, аптечки и генераторы. Хтей лично доставил гуманитарный груз бойцам на передовую.

«Берегите себя, ребята, будьте здоровы и возвращайтесь скорее домой», — обратился он к бойцам.

Сбор также поддержали олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских игр в Сиднее, бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах и Пекине, призер чемпионата мира Сергей Тетюхин, чемпион Игр XXX Олимпиады в Лондоне Дмитрий Ильиных, украинский и российский волейболист и тренер, заслуженный мастер спорта России Александр Косарев, чемпион Игр XXX Олимпиады в Лондоне, заслуженный мастер спорта России Николай Апаликов и другие выдающиеся волейболисты.

«Отличная помощь, хорошего качества берцы. Бронежилеты – самая необходимая вещь сейчас. Спасибо огромное жителям России и Народному фронту», — поделился боец с позывным «Абрикос».

Кроме того, на средства от сбора волейболистов Народный фронт закупил автомобиль высокой проходимости марки «Нива». Машина позволит бойцам стать мобильнее, быстрее перевозить грузы и реагировать в чрезвычайных ситуациях.

«Такой транспорт облегчит передвижение малых групп по пересеченной местности и значительно ускорит транспортировку раненых ребят. На передовую эта машина отправится уже совсем скоро», – рассказал военнослужащий первого Донецкого армейского корпуса с позывным «Петр».

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