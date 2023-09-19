Трихолог рассказала, можно ли мыть голову гелем для душа

Мытье головы гелем для душа допустимо для мужчин с очень короткой стрижкой, заявила «Газете.Ru» врач-трихолог, доктор медицинских наук, профессор Российской медицинской академии непрерывного образования Юлия Галлямова. Она отметила, что гель для душа может повредить структуру волос, так как в нем содержатся более поверхностно активные вещества.

«Если мы говорим о коротких волосах, то гель для душа не страшен, особенно мужчинам. они могут это применять при наличии очень короткой стрижки. Но относительно женщин, конечно, мы можем говорить о повреждении структуры волос, потому что гель для душа все-таки рассчитан не на волосы. Он рассчитан на то, чтобы смыть грязь с поверхности кожи, и эти поверхностно активные вещества более активны. С волосами намного сложнее, потому что, смывая грязь с кожи волосистой части головы, мы омыляем им волосы. Если волосы тонкие, сухие, поврежденные, то, конечно, гель для душа может пересушить их, так как все шампуни содержат нейтральные вещества, которые не повреждают структуру волос», — сказала она.

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