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Собянин рассказал о высокой популярности обновленных речных вокзалов Москвы

Собянин: Северный и Южный речные вокзалы за лето посетили 1,3 млн гостей

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sobyanin.ru

Причалы Северного и Южного речных вокзалов за минувшее лето приняли и отправили в путешествие больше 1 тыс. судов, на борту которых находились более 175 тыс. пассажиров. Об этом в своем личном блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что на протяжении трех лет Северный речной вокзал пользуется неизменной популярностью у москвичей.

«В этом году у него появился достойный партнер — Южный речной вокзал», — сообщил мэр.

Он уточнил, что в этом сезоне навигации с речных вокзалов можно отправиться в круиз до 30 городов и туристических центров страны. Наиболее популярными направлениями от Северного речного вокзала стали Санкт-Петербург, Казань, Мышкин, Астрахань, Тверь, Кострома и Нижний Новгород. От Южного речного вокзала суда чаще всего ходили до Рязани, села Константиново, родины Сергея Есенина, Касимова и Нижнего Новгорода.

По словам мэра, речные вокзалы привлекают не только путешественников — благодаря комплексному благоустройству территорий они стали популярными точками притяжения для всех горожан.

Так, например, подчеркнул градоначальник, на Северном речном вокзале регулярно проводят выставки, фестивали, лекции и мастер-классы. За летний сезон состоялось 108 подобных мероприятий, а на вокзале побывали более 1,2 млн гостей. Растет популярность и Южного речного вокзала, на территории которого есть красивая набережная, кафе и ресторан.

«Желающие могут посетить библиотеку или Музей транспорта Москвы, а в хорошую погоду — выйти на открытую смотровую площадку на крыше. По выходным на территории вокзала проходят спортивные тренировки, выступления музыкантов, кинопоказы, викторины, мультфильмы, игры и многое другое», — написал Собянин.

Всего этим летом было проведено 130 бесплатных мероприятий, а на вокзале побывали 90 тыс. человек. Особой популярностью, как рассказал мэр, пользовались летние бассейны. В этом году была расширена пляжная зона — заработал четвертый бассейн, появились дополнительные места. За лето там отдохнули порядка 100 тыс. гостей.

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