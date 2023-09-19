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Для российских педагогов проведут вебинар на тему раздельного сбора отходов

Глава РЭО Буцаев анонсировал вебинар о раздельном сборе отходов

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Shutterstock

20 сентября для педагогов пройдет вебинар на тему раздельного сбора отходов. Организует занятие Российский экологический оператор (РЭО), передает телеканал «360» со ссылкой на гендиректора Дениса Буцаева.

Вебинар станет циклом «Экошколы». Этой осенью занятия посвящены внедрению экологических привычек в жизнь детей и учебный процесс.

«В рамках формирования экономики замкнутого цикла мы уделяем большое внимание интеграции актуальных знаний в области обращения с отходами в образовательный процесс и профориентацию школьников», — пояснил Буцаев.

Начнется вебинар в 14.00 мск, для участия необходимо заявиться на сайте. По окончанию вебинара слушатели получат сертификат.

РЭО реализует цикл вебинаров совместно с федеральным центром дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей. На занятиях специалисты рассказывают, как организовать экоактивности, сделать более экологичными учебный процесс и помещения школ и детсадов.

«Это полезные знания для тех, кто хочет внести свою лепту в экологическое просвещение наших граждан», — считает PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Напомним, также Буцаев анонсировал введение платы за использование онлайн-платформы РЭО по торговле вторсырьем с 1 января 2024 года.

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