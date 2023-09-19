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Под Нижним Новгородом ребенок ушел играть в карьер и пострадал после схода песка

В Нижегородской области ребенок сильно пострадал после схода песка с карьера

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Под Нижним Новгородом четырехлетнего мальчика госпитализировали после игры в карьере. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в селе Валки. Ребенок пошел играть вместе с отцом и двумя братьями-подростками.

Спустя некоторое время глава семьи ушел домой. После этого песок сошел с вершины карьера и завалил младшего ребенка. Родственники быстро вытащили его из-под завала и оказали необходимую помощь.

В результате мальчик оказался в детской больнице в Нижнем Новгороде. Во время транспортировки у него были проблемы с дыханием. На данный момент он находится в тяжелом состоянии. Мальчика подключили к аппарату ИВЛ.

Ранее в Подмосковье врачи извлекли из носа ребенка деталь от конструктора.

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