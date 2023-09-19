В России стартовала серия осенних экологических инициатив

В Сбере стартовала всероссийская серия осенних экологических инициатив «Пора заботы», сообщили в пресс-службе финансовой организации. При поддержке компании осенью пройдет более 4 тыс. экологических мероприятий. Клиенты, партнеры и сотрудники банка будут сажать деревья, участвовать в соревнованиях по уборке мусора, экоуроках и субботниках.

Так, по всей стране начался пятый сезон акции «Сохраним лес», который в этом году пройдет в обновленном формате. Теперь участники смогут не только посадить деревья, но и заняться агроуходом и очисткой лесов, поучаствовать в образовательных и научных проектах.

В новом сезоне волонтеры компании выйдут на озеленение Иркутской, Нижегородской, Курганской, Ленинградской и Пензенской областей, Кабардино-Балкарской Республики и Крыма.

Чтобы этой осенью поучаствовать в восстановлении леса, надо выбрать ближайшую локацию и зарегистрироваться на мероприятие на сайте акции «Сохраним лес». Все необходимое для участия организаторы выдадут на месте. Акция продлится до 30 ноября 2023 года.

Кроме того, как сообщили в компании, с 16 по 24 сентября в России и других странах СНГ пройдет Евразийский кубок чистоты — командные соревнования по сбору и сортировке мусора в парках, лесах и на улицах.

В Сбере отмечают, что «Чистые игры» проходят в России с 2014 года, но международный чемпионат такого масштаба состоится впервые: более 140 игр на территории России и 50 игр в Армении, Молдове, Беларуси, Азербайджане, Таджикистане, Абхазии, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

Ключевые игры в рамках осеннего кубка с участием волонтеров Сбера пройдут в Москве, Перми, Хабаровске, Омске, Орле и Иванове. На этих мероприятиях можно будет побороться за призы от платформы «Сберегаем вместе», правильно ответив на вопросы эковикторины.

Старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова констатирует, что являясь партнером национальных проектов, Сбер проводит множество собственных экологических инициатив и поддерживает федеральные экологические программы.

«Этой осенью вместе с нашими клиентами и партнерами ― одной большой командой ― мы вновь очистим от мусора леса и парки, отсортируем отходы, будем развивать полезные привычки и высадим тысячи деревьев. Кроме федеральных проектов, в списке волонтерских мероприятий банка этой осенью — открытие экотропы «Исток Ангары», субботники, познавательные лекции и прямые эфиры об экопривычках», — добавила Завьялова.

Представитель компании уточнила, что календарь для регистрации и участия в инициативах теперь есть на сайте «Сберегаем вместе» и призвала россиян присоединяться к волонтерам, чтобы вместе заботиться о природе.