Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США на пляже мужчины вернули в море выбросившуюся акулу-мако

В США отдыхающие спасли выбросившуюся на берег пляжа акулу

В США огромная акула выбросилась на берег пляжа и не смогла добраться до воды самостоятельно. Об этом сообщает Fox Weather.

Инцидент произошел в штате Флорида. На курорте Пенсакола-Бич отдыхающие заметили хищницу, которая быстро приблизилась к берегу и упала на песок. Сначала она пыталась вернуться в воду, но сделать это у акулы не получилось. В результате муж снимавшей происходящее женщины и другие отдыхающие решили помочь.

В процессе хищница смогла оттолкнуть американцев, но они предприняли вторую попытку и направили акулу в сторону моря. После этого морская обитательница уплыла.

По информации издания, отдыхающие спасли акулу-мако. Этот вид является одним из самых быстрых. Его представители могут разгоняться до 74 километров в час.

Ранее в Испании после нападения акулы мужчина сам дошел до медпункта.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях