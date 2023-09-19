В США на пляже мужчины вернули в море выбросившуюся акулу-мако

В США огромная акула выбросилась на берег пляжа и не смогла добраться до воды самостоятельно. Об этом сообщает Fox Weather.

Инцидент произошел в штате Флорида. На курорте Пенсакола-Бич отдыхающие заметили хищницу, которая быстро приблизилась к берегу и упала на песок. Сначала она пыталась вернуться в воду, но сделать это у акулы не получилось. В результате муж снимавшей происходящее женщины и другие отдыхающие решили помочь.

В процессе хищница смогла оттолкнуть американцев, но они предприняли вторую попытку и направили акулу в сторону моря. После этого морская обитательница уплыла.

По информации издания, отдыхающие спасли акулу-мако. Этот вид является одним из самых быстрых. Его представители могут разгоняться до 74 километров в час.

Ранее в Испании после нападения акулы мужчина сам дошел до медпункта.