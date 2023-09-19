Названы группы людей, наиболее подверженные заражению гриппом

Дети наиболее уязвимы в сезон роста заболеваемости гриппом, потому что у них нет подготовленного иммунитета, рассказала kp.ru доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней, профессор кафедры детских инфекционных болезней ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, отличник здравоохранения РФ, член Европейской ассоциации педиатров-инфекционистов (ESPID), член Национального научного общества инфекционистов (ННОИ) Татьяна Чеботарева.

«В отличие от взрослого, организм ребенка не знаком с большинством респираторных вирусов. И поэтому ребенок имеет право болеть, тренируя свой иммунитет», — пояснила специалист.

Кроме того, в группе риска находятся взрослые старше 65 лет, потому что для них характерен феномен засыпающего иммунного ответа. Чеботарева уточнила, что пожилые люди и те, у кого есть сопутствующие патологии или хронические заболевания, по-другому реагируют на инфекционный процесс.

По словам эксперта, состояние иммунной системы и врожденные факторы иммунитета определяют то, заболеет ли определенный человек. Если интерферон в его организме вырабатывается быстро и в высокой концентрации, тогда он не заболеет гриппом или сможет легко его перенести, отметила она.

Заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов говорил, что осенью прежде всего угрозу для россиян представляют заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем, — грипп, ОРВИ и коронавирус.

Ранее россиянам дали советы по профилактике простуды и гриппа.