Мастера народных художественных промыслов представят свою продукцию в Сочи

Всероссийский фестиваль народных художественных промыслов «Заповедный сувенир» стартовал в Сочи, сообщили организаторы мероприятия. Мастера обсудят проблемы продвижения сувенирной продукции и обменяются опытом, а для посетителей пройдут выставки-ярмарки, мастер-классы, концерты и презентации изделий народных промыслов.

Организаторы отмечают, что фестиваль будет интересен как профессиональному сообществу, так и широкой аудитории. Его цель — поддержать и популяризировать народные художественные промыслы. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Фестиваль проходит уже в четвертый раз. В этом году на его заочный тур подано более 100 заявок из 28 регионов России. Лауреатов конкурса «Заповедный сувенир» объявят 23 сентября.

Председатель художественно-экспертного совета Республики Крым по народным художественным промыслам Мехти Исламов назвал фестиваль важным событием для всех мастеров.

«Каждый привез частичку своей души и культуры. Свою самобытную культуру вместе со всей страной представляет и Крым. Любой конкурс для людей творчества — это возможность показать себя, возможность вырасти», — добавил Исламов.

Приветствуя участников, замдиректора Росзаповедцентра Минприроды России Ксения Абрамова пожелала мастерам удачи в конкурсе.

По ее словам, то, что они делают — уникально.

«А Россия в целом большая и уникальная страна. Гости фестиваля обязательно найдут для себя что-то интересное, ведь здесь представлены народные художественные промыслы из разных регионов. Каждый может увезти с собой частичку нашей страны», — сказала Абрамова.

Мастера народных художественных промыслов обсудят проблемы продвижения качественной сувенирной продукции, расширения рынков и обменяются опытом.

В дискуссиях примут участие представители Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Минпромторга, руководители особо охраняемых природных территорий и специалисты в области народно-художественной культуры и туризма.

Фестиваль продлится до 24 сентября.