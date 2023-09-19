Американец сорвал джекпот в лотерею благодаря ошибке кассира

Житель США выиграл в лотерею $450 тысяч благодаря ошибке кассира, пишет LADBible. Cтажер продал мужчине не тот билет.

Как пишут СМИ, победитель проживает в штате Мэриленд. На условиях анонимности он рассказал, что уже не первый год играет в лотерею и традиционно покупает билет на заправочной станции рядом с домом. Его визиты были настолько частыми, что сотрудники знали, какой именно вид билета ему нужен.

Однако, по словам американца, недавно на заправке начал работать новый сотрудник, который по ошибке продал ему не тот билет. Кассир, поняв ошибку, извинился перед покупателем, но тот не стал делать возврат и ушел.

Через несколько дней американец решил проверить, выиграл ли он что-нибудь по этому билету и обнаружил, что стал обладателем $450 тысяч.

«Если кто-то и заслуживает этого, так это он. Он очень трудолюбивый человек, хороший муж и любящий отец», — прокомментировала победу мужчины его супруга.

Американец рассказал, что потратит деньги на погашение образовательных кредитов своих детей, раздаст долги и построит дом для престарелых.

Ранее американец сорвал джекпот, играя в лотерею одними и теми же числами семь лет.