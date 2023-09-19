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Ребенка укололи шприцем в московской школе

«МК»: в Москве подростка укололи шприцем в школе

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Depositphotos

Школьник из Москвы обратился в больницу после того, как его укололи шприцем на перемене. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в образовательном учреждении по улице Главмосстроя в Москве. 11-летний мальчик обратился за медицинской помощью. Он рассказал, что стоял после занятий на территории школы и общался с друзьями, когда неожиданно почувствовал укол в ягодицу.

Выяснилось, что мальчика кто-то уколол шприцем, его содержимое пока не установлено.

UPD: директор школы 1347 Альбина Вегержинская сообщила «Газете.Ru», что инцидент произошел за пределами территории образовательной организации.

«Вечером мама мальчика отвезла его в травмпункт, сейчас он находится дома. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Мы находимся на связи с семьей и желаем скорейшего выздоровления нашему ученику», — заявила она.

Ранее шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу ребенку в машине каршеринга в Москве.

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