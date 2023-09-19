Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

close
100%
Alexey Pavlishak/Reuters

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает информационный центр моста в своем Telegram-канале.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — отмечается в публикации.

Причины приостановки движения автомобилей не уточняются.

Ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали 17 сентября.

До этого российские боевые самолеты обнаружили и уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины в Черном море. Министерство обороны Российской Федерации дважды за утро 14 сентября сообщало об отражении атак украинской армии на Крымском направлении. Отмечалось, что около 5 утра патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря уничтожил пять морских безэкипажных катеров противника, которые приближались к Крымскому полуострову.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях