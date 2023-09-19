Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает информационный центр моста в своем Telegram-канале.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — отмечается в публикации.

Причины приостановки движения автомобилей не уточняются.

Ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали 17 сентября.

До этого российские боевые самолеты обнаружили и уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины в Черном море. Министерство обороны Российской Федерации дважды за утро 14 сентября сообщало об отражении атак украинской армии на Крымском направлении. Отмечалось, что около 5 утра патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря уничтожил пять морских безэкипажных катеров противника, которые приближались к Крымскому полуострову.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.