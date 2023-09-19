Во Львовской области проведут проверку из-за попытки военкомов задержать мужчину

Военкомат Львовской области проведет служебную проверку после распространения видео, на котором его сотрудники предпринимают попытку задержать мужчину на улице силой. Об этом со ссылкой на заявление военного комиссариата сообщает РИА Новости.

Уточняется, что мужчина смог сбежать. Ему помогли вступившиеся за него очевидцы, которые также потребовали вызвать полицию.

13 сентября украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на доцента Житомирского университета имени Ивана Франко Елену Овдиюк, писало, что на Украине начали вручать повестки студентам, получающим второе высшее образование.

3 сентября член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что в украинский парламент внесен законопроект об отмене отсрочки при мобилизации украинцев старше 30 лет, которые получают второе высшее образование.

30 августа секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что каждые два месяца военкоматы реализуют новый утвержденный план мобилизации. По его словам, военные «берут себе столько мобилизованных, сколько нужно».

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.