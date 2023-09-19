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Собянин назначил Кожина сенатором от Москвы

Собянин назначил Владимира Кожина сенатором Совета Федерации от Москвы

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РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Владимира Кожина сенатором Совета Федерации от столицы. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра и правительства столицы.

Согласно документу, Кожин наделяется полномочиями сенатора РФ в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 года №439-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ».

Кожин занимал эту должность с 2018 года.

18 сентября Собянин отправил правительство столицы в отставку.

12 сентября в Москве утвердили результаты выборов мэра. Всего в голосовании приняли участие 3 млн 325 тыс. 120 избирателей. По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, выборы мэра столицы прошли в обстановке высокой политической культуры.

Выборы мэра Москвы прошли в столице с 8 по 10 сентября 2023 года.

Ранее Путин анонсировал период реноваций в Москве.

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