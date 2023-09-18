В Бишкеке женщина пять лет терпела побои гражданского мужа

В Бишкеке мужчина пять лет избивал свою гражданскую супругу и был задержан после поста в соцсетях. Об этом сообщает 24.kg, ссылаясь на заявление местной милиции.



Местный житель издевался над партнершей в течение пяти лет. Все это время мужчина избивал пострадавшую и измывался над ней. Как отмечается, у пары есть дочь. Агрессор уже пытался отобрать девочку у матери, а сейчас мужчина якобы собирается уйти от ответственности, задействовав связи и деньги.

В милиции тем временем утверждают, что 38-летний подозреваемый уже находится в следственном изоляторе, по решению суда он пробудет там следующие два месяца. Потерпевшая обратилась к правоохранителям 15 сентября и попросила наказать гражданского супруга.

По данным ведомства, последний раз он избил и изнасиловал женщину 14 сентября, после чего стражи порядка возбудили в его отношении уголовное дело.

Ранее в Кузбассе мужчина несколько раз переехал 20-летнюю девушку на автомобиле своей жены.