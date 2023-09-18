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Представитель ВСУ утверждает, что не угрожала российским журналистам

Представитель ВСУ Эштон-Чирилло заявила, что не угрожала журналистам из России

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Телеграм-канал Мария Захарова

Представитель сил территориальной обороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло в своем аккаунте в Х заявила, что не выступала с какими-либо угрозами в адрес российских журналистов.

Отвечая на вопрос сенатора от Огайо Джеймса Вэнса, планирует ли Украина избавляться от людей, речи которых ей не нравятся, и есть ли в «списке» американцы, Эштон-Чирилло написала, что ни разу не угрожала каким-либо журналистам.

Она добавила, что не существует никакого списка журналистов, согласно которому работники изданий являются некими целями.

«Это все ложь и пропаганда Кремля», — заявила она.

Трансгендер Эштон-Чирилло, которую назначили одним из официальных представителей сил теробороны Украины в августе, заявила, что российские журналисты расплатятся за «преступления». В ответ на ее слова Захарова сообщила, что Россия разошлет во все международные организации это заявление, назвав его новым «доказательством террористического характера киевского режима».

Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод завил, что угрозы представителя ВСУ Сары Эштон-Чирилло в адрес российских журналистов являются припадками ярости за пределами права и морали.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отреагировала на угрозу представителя сил территориальной обороны Украины Эштона-Чирилло в адрес пророссийских журналистов. По ее словам, представители Сил территориальной обороны Украины, которые выступают с угрозами, действуют «в своей логике».

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