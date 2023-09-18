Путин утвердил «цифровой паспорт» для граждан РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте», который определяет порядок его использования вместо бумажного. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

В феврале российский лидер поддержал соответствующую идею на совещании в правительстве. Глава Минцифры Максут Шадаев пояснил, что технология позволит в большинстве случаев использовать смартфон вместо оригинала удостоверения личности. Глава государства подчеркнул, что такие сервисы «в высшей степени востребованы» и нужно просто ускорить их внедрение.

В мае результаты опроса New Kaspersky по заказу «Лаборатории Касперского», поступившие в «Газету.Ru», показали, сколько россиян хранят фото своего паспорта в смартфоне.

В июле в России подготовили проект перечня оснований отказа в выдаче паспорта.

Ранее депутат предложил объединить СНИЛС и ИНН с паспортом.