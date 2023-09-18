МИД РФ призвал своих граждан тщательно оценивать риски при поездках за границу

Россиянам необходимо тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

«<…> вновь акцентируем необходимость тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах», — отметили в ведомстве.

Россиян призвали внимательно следить за предупреждениями МИД России, проявлять «повышенную бдительность» и быть выдержанными.

В дипведомстве напомнили, что при пересечении границы люди добровольно передает себя под иностранную юрисдикцию, они обязаны соблюдать законы и нормы страны посещения. В МИД обратили внимание, что страны ЕС не смогут «отсидеться» за спиной Брюсселя, а будут отвечать за намеренное ущемление прав россиян.

В министерстве подчеркнули, что руководство Евросоюза планирует ввести новый «железный занавес» на фоне ограничений на ввоз товаров россиянами.

Ранее россиянам рекомендовали не ездить в Финляндию на машинах с номерами РФ.