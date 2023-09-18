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В Калининградской области женщины больше не смогут сделать аборт в частных клиниках

В Калининградской области готовятся запретить частным клиникам проводить аборты

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В Калининградской области планируют ввести запрет на проведение абортов в частных клиниках. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания региона Андрей Кропоткин.

Этот вопрос, по словам Кропоткина, обсуждался 12 сентября в областном парламенте. В рамках круглого стола представители духовенства, регионального правительства, Заксобрания и члены общественных организаций обсудили пути выхода из демографического кризиса.

«Статистика по случаям прерывания беременности в России пугающая – 400 тысяч случаев за год. Причины, по которым женщина идет на этот шаг, проведение уроков со школьниками в формате «Этика и психология семейной жизни», социальная реклама и многие другие моменты нам удалось обсудить сегодня. В завершении было принято решение о выработке региональных законодательных мер по возможности запрета абортов в коммерческих медицинских учреждениях, оставив эту услугу государственным учреждениям, и конечно, по популяризации семьи и семейных ценностей», — отметил чиновник.

В сентябре в России призвали ввести соцподдержку беременных для предотвращения абортов.

Ранее в РПЦ предложили оставить аборты в системе ОМС только для одной категории россиянок.

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