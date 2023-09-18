Коллекторы назвали бессмысленным упрощение схемы погашения просроченных кредитов

Если в России введут упрощенную схему погашения просроченных кредитов, то это не уменьшит долговую нагрузку жителей, убежден президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев. В беседе с НСН он назвал эту меру бессмысленной, призвав обратить внимание на другие меры поддержки.

«Звучит очень красиво, что поможет с выплатами просроченных кредитов. Но даже в Госдуме высказали мнение, что законопроект значительного влияния не окажет. Был произведен расчет, что это повлияет всего на несколько сотен рублей. Чтобы это сделать, придется нести огромные расходы на перестройку всей системы», – отметил эксперт, добавив, что что введение новой меры потребует больших расходов, эффект от которых будет минимальным.

Порядок погашения долга не повлияет на просрочку, проценты останутся в кредитной истории, пояснил Мехтиев. «Человек будет думать, что он погасил долг, потому что вернул «тело» кредита, а проценты будут висеть», – добавил он.

По мнению эксперта, сократить долговую нагрузку россиян помогли бы другие методы – к примеру, макропруденциальные лимиты.

Напомним, в ближайшее время в России планируется изменить порядок списания платежей по кредиту, если заемщик вносит недостаточную сумму, меньшую установленного ежемесячного платежа. Сейчас заемщик должен сначала погасить задолженность, затем покрыть неустойки перед банком, а уже после этого ему начисляются проценты и основной долг.

Эксперты ранее спрогнозировали повышение минимальных ставок по кредитам до 15,5-16% на фоне роста ключевой ставки.