Поклонницам «Chanel №5» напомнили, кто на самом деле придумал аромат

Культовый в мире аромат »Chanel №5» был придуман русским парфюмером и военнослужащим Эрнестом Бо. Об этом напоминает «Ридус».

Бо родился в Москве в 1880 году в семье обрусевших французов. К созданию ароматов он проявлял интерес с юношеских лет, и впоследствии стал топ-менеджером одной из крупнейших отечественных парфюмерных компаний «Ралле и К».

Первая мировая война застала Бо во Франции. Он поступил добровольцем в союзную в те времена французскую армию. Позднее он перешел в Русский Экспедиционный корпус, в котором воевал и поэт Николай Гумилев.

Вернувшись на гражданку, парфюмер отправился работать в Швейцарию, где к нему обратилась модельер Коко Шанель, которая на тот момент загорелась идеей выпускать уникальные ароматы имени своего дома моды. Бо представил ей несколько своих разработок, из которых она выбрала «Букет Екатерины», который был создан еще в России и посвящен императрице Екатерине Великой.

Приобретя аромат, Шанель назвала его «Chanel №5» в честь своей любимой цифры, заявив Бо, что «это первые духи, которые пахнут настоящей женщиной».

Летом 2023 года французский модный дом Chanel представил новую коллекцию ювелирных украшений. Она получила название Tweed de Chanel и посвящена твиду — одному из любимых материалов основательницы дома Габриэль Шанель.

Ранее сообщалось, что бренд Balenciaga выставил на продажу «грязные» кроссовки за $1550.