Разъяренный слон напал на рейсовый автобус в Индии и попал на видео

В Индии разъяренный слон напал на рейсовый автобус и разгромил его. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, инцидент произошел в штате Эндра Прадеш на юге Индии. Рейсовый автобус заглох на дороге — пассажиры покинули транспортное средство и стали ждать замены.

В этот момент к месту приблизился разъяренный слон. Он напал на автобус, протаранив лобовое стекло транспортного средства и сдвинув его на несколько метров.

Находящиеся радом люди начали разбегаться, а водитель рейсового автобуса попытался отвлечь агрессивного слона — он рассчитывал спасти транспортное средство. В результате животное погналось за ним, забыв про автобус.

Почему слон повел себя так агрессивно по отношению к автобусу не сообщается. В результате инцидента никто не пострадал.

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