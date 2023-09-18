Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Разъяренный слон напал на рейсовый автобус в Индии и попал на видео

В Индии разъяренный слон разгромил рейсовый автобус и погнался за водителем

В Индии разъяренный слон напал на рейсовый автобус и разгромил его. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, инцидент произошел в штате Эндра Прадеш на юге Индии. Рейсовый автобус заглох на дороге — пассажиры покинули транспортное средство и стали ждать замены.

В этот момент к месту приблизился разъяренный слон. Он напал на автобус, протаранив лобовое стекло транспортного средства и сдвинув его на несколько метров.

Находящиеся радом люди начали разбегаться, а водитель рейсового автобуса попытался отвлечь агрессивного слона — он рассчитывал спасти транспортное средство. В результате животное погналось за ним, забыв про автобус.

Почему слон повел себя так агрессивно по отношению к автобусу не сообщается. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее слон и жираф сбежали со съемочной площадки в Риме.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях