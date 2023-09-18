Миколог рассказал, какие грибы безопасно собирать в Московской области

В Московской области можно без опасения собрать все трубчатые грибы, которые имеют под шляпкой трубочки и поры, а не пластинки. Об этом телеканалу «360» рассказал миколог, кандидат биологических наук, председатель РОО «Русское микологическое общество» Михаил Вишневский. К таким грибам он отнес белые, подберезовики, подосиновики и маслята.

Среди перечисленных грибов иногда попадаются жгучие на вкус или горькие – несмотря на это. Они все являются съедобными, добавил эксперт.

При сборе грибов важно знать, как выглядят ядовитые, так как обычно таких насчитывается не более десяти видов.

«Если знать этот перечень более-менее, хотя бы по картинке в интернете, вы уже будете как-то подготовлены», — считает Вишневский.

Грибникам он советует быть внимательными, подчеркивая, что универсального способа отличить съедобные грибы от ядовитых не существует. Собирать стоит только те грибы, которые хорошо известны, добавил миколог.

В этом году «грибная волна» началась раньше времени – в конце мая, вместо июня, и длилась она почти до середины августа отметил эксперт. В Подмосковье грибное плодоношение ожидается с конца сентября, однако найти грибы можно уже сейчас.

«Самый большой, на который можно рассчитывать, урожай — у осенних опят», — заключил Вишневский.

Диетолог ранее назвала самый полезный способ приготовления грибов – по ее словам, для сохранения полезных свойств продукта, его нужно высушить и перемолоть в порошок.