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Терапевт рассказала, как справиться с акклиматизацией после отпуска

Терапевт Ярцева призвала не пить алкоголь в отпуске для борьбы с акклиматизацией

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Shutterstock

Врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что справиться с акклиматизацией после возвращения из отпуска на юге поможет сон и занятия спортом. Врач отметила, что для борьбы с акклиматизацией нужно возвращаться из отпуска за пару дней до начала работы, а в конце отдыха лучше не злоупотреблять алкоголем и сигаретами.

«Если есть возможность, возвращайтесь на пару дней раньше до выхода из отпуска, чтобы не было такого, что вы сразу из грязи в князи, резко переход на работу. Нужно выспаться нормально, особенно если говорить о джетлаге. Если вы из Америки летите, где 9 часов разница, понятно, что вы будете перестраиваться потом долго. Если просто с юга возвращаетесь, то тут тоже важно пару дней на адаптацию оставить, сориентироваться по погоде. Сон обычно всегда помогает. Можно использовать мелатонин. Он, если мы про смену часовых поясов говорим, хорошо человека приводит к местному режиму. Единственное, надо спать ложиться до 12 сразу, в 10 часов вечера желательно, так мелатонин быстрее нас приведет в норму. В конце отпуска не надо ничем злоупотреблять, не перегружать свой организм веществами ненужными, тогда он более адаптивный становится. Отдых на то и отдых, что нужно действительно отдыхать, расслабляться и позволять телу не бороться с токсинами, а взять паузу, головой переключиться на что-то другое. Ну и спорт помогает. Если вы регулярно им занимаетесь, там двигаетесь и тут, он тоже помогает адаптироваться», — сказала она.

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