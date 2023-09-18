Австралиец подал в суд на больницу, потому что присутствие на родах подорвало его психику

В Австралии мужчина подает в суд на больницу, в которой ему разрешили присутствовать на родах жены, пишет Oddity Central. По словам мужчины, от увиденного он получил психологическую травму.

Как пишут СМИ, мужчина по фамилии Коппула требует от больницы $634 млн в качестве компенсации за подорванную психику. Австралиец уверен, это следствие того, что он присутствовал на родах, когда его жене делали кесарево сечение, и наблюдал за процессом. Кроме того, возникшее у него психотическое заболевание стало причиной распада брака.

«Коппула утверждает, что ему разрешали наблюдать за родами, поощряя это», — говорится в документах.

В больнице ответили, что предупредили мужчину заранее о всех деталях и тонкостях процедуры и просили не вмешиваться. Истец также прошел медицинское обследование, которое установило, что степень его психического расстройства не соответствует «пороговому уровню». Исходя из этого, суд отказал в удовлетворении требования австралийца.

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