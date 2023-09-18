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В Ростовской области задержали агентов запрещенной организации

Агенты легиона «Свобода России»* задержаны под Ростовом при попытке поджога

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Shutterstock

В Ростовской области задержали двух членов запрещенного в России так называемого легиона «Свобода России» (организация запрещена в России) в момент подготовки к диверсии. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы безопасности РФ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, двое граждан России по заданию ЛСР готовили в Ростовской области диверсию. Их задержали в момент, когда они хотели поджечь административное здание, какое именно, не уточняется.

Силовики изъяли у злоумышленников четыре бутылки зажигательной смеси, а также заполненные бланки контрактов на прохождение службы в Вооруженных силах Украины, анкеты и заявления с антироссийской позицией для вступления в ЛСР.

В отношении двух граждан России возбуждены уголовные дела.

На прошлой неделе сообщалось, что суд арестовал жителя Красноярска, члена легиона «Свобода России», за расклеивание листовок с призывом вступать в ряды организации.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

*   организация запрещена в России
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