В Ростовской области задержали агентов запрещенной организации

В Ростовской области задержали двух членов запрещенного в России так называемого легиона «Свобода России» (организация запрещена в России) в момент подготовки к диверсии. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы безопасности РФ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, двое граждан России по заданию ЛСР готовили в Ростовской области диверсию. Их задержали в момент, когда они хотели поджечь административное здание, какое именно, не уточняется.

Силовики изъяли у злоумышленников четыре бутылки зажигательной смеси, а также заполненные бланки контрактов на прохождение службы в Вооруженных силах Украины, анкеты и заявления с антироссийской позицией для вступления в ЛСР.

В отношении двух граждан России возбуждены уголовные дела.

На прошлой неделе сообщалось, что суд арестовал жителя Красноярска, члена легиона «Свобода России», за расклеивание листовок с призывом вступать в ряды организации.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.