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В Рязанской области беспилотник врезался в резервуар с бензином

Baza: в Рязанской области БПЛА атаковал нефтебазу

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Shutterstock

В Рязанской области правоохранители выясняют обстоятельства попадания БПЛА в нефтебазу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел накануне, но известно об этом стало только сейчас. Беспилотник самолетного типа появился в небе над Железнодорожным районом и попытался атаковать резервуар с несколькими тысячами тонн бензина на нефтебазе.

Серьезных последствий удалось избежать. Устройство врезалось в резервуар и оставило на нем незначительную вмятину.

На данный момент выясняются обстоятельства, в том числе и то, откуда запустили беспилотник.

Ранее на побережье Болгарии обнаружили дрон с миной.

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