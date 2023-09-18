В Рязанской области беспилотник врезался в резервуар с бензином

В Рязанской области правоохранители выясняют обстоятельства попадания БПЛА в нефтебазу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел накануне, но известно об этом стало только сейчас. Беспилотник самолетного типа появился в небе над Железнодорожным районом и попытался атаковать резервуар с несколькими тысячами тонн бензина на нефтебазе.

Серьезных последствий удалось избежать. Устройство врезалось в резервуар и оставило на нем незначительную вмятину.

На данный момент выясняются обстоятельства, в том числе и то, откуда запустили беспилотник.

Ранее на побережье Болгарии обнаружили дрон с миной.