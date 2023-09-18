В Копейске после массового ДТП госпитализировали ребенка

В Копейске произошло ДТП с участием трех машин. Об этом сообщает ГИБДД Челябинской области.

Инцидент произошел на проспекте Победы. По предварительной информации, водитель на машине марки Volkswagen Polo не справился с управлением на дороге, поэтому выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. Затем он столкнулся с грузовиком Ford.

В результате машину нарушителя смяло. Во время аварии пострадал восьмилетний ребенок, которого прибывшие на место медики направили в одно из медучреждений города.

На месте также работали сотрудники МЧС. По их словам, ничего не загорелось. Тем не менее, чтобы избежать нежелательных последствий, они смыли топливо, которое во время ДТП разлилось на дороге.

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